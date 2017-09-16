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Almanya'da skandal görüntüler

Almanya'da skandal görüntüler.25940
  • Giriş : 16.09.2017 / 19:59:00

Almanya'da yine terör örgütünün ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrak ve posterleri açıldı.

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Sepet Beşik

Adeta bir terör yuvası haline gelen Almanya'da yine skandal görüntüler kaydedildi.

Almanya’nın Köln kentinde, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) tarafından 25. Uluslararası Kürt Festivali düzenlendi. Ren Nehri kenarında bulunan Deutzer Werft Meydanı’ndaki etkinlik, terör örgütü PKK'nın İmralı'da hükümlü bulunan elebaşı Öcalan lehine bir propaganda çalışmasına dönüştü. Etkinlik sırasında Almanya’da yasak olmasına rağmen Öcalan posterlerinin çokluğu dikkati çekti. Konuşmaların yapıldığı sahnede de yine büyük bir Abdullah Öcalan posteri yer aldı. Almanya’nın değişik kentlerinden ve Almanya’ya yakın ülkelerden gelen katılımcılar sık sık Öcalan lehine slogan attı.

Geçtiğimiz yıl izin verilmemişti

Mitingin yapıldığı alanda drone ile çekim, stant açmak ve yiyecek-içecek satışı yasaktı. Festivali düzenleyen NAV-DEM, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelendiriliyor. Geleneksel olarak düzenlenen festival geçtiğimiz yıl Köln polisinin Türkiye’deki gerginliğin Almanya’ya yansıyabileceğine yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edilmişti.

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