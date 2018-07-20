Almanya'da şok saldırı: 12 kişi yaralandı
Son dönemlerde topluluk içinde gerçekleştirilen terör olaylarının sık sık yaşandığı Almanya'da korku dolu anlar yaşandı Bir saldırganın otobüsün içinde yaptığı bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.
Almanya'da Lübeck kentinde gerçekleşen saldırının ardından polisin operasyon başlattığı aktarıldı.
Olayda 12 kişinin yaralandığı ifade edilirken, ilk belirlemelere göre ağır yaralı bulunmuyor.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Tayland'daki futbolcu çocuklar taburcu edildi
Avrupa'dan Trump'a 'düşman' yanıtı
Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Donald Trump'a 'düşman' konusunda yanıt verdi.