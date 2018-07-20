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Almanya'da şok saldırı: 12 kişi yaralandı

Almanya'da şok saldırı: 12 kişi yaralandı.9029
  • Giriş : 20.07.2018 / 17:14:00

Almanya'nın Lübeck kentinde bıçaklı bir saldırgan otobüse saldırdı.

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Sepet Beşik

Son dönemlerde topluluk içinde gerçekleştirilen terör olaylarının sık sık yaşandığı Almanya'da korku dolu anlar yaşandı Bir saldırganın otobüsün içinde yaptığı bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Almanya'da Lübeck kentinde gerçekleşen saldırının ardından polisin operasyon başlattığı aktarıldı.

Olayda 12 kişinin yaralandığı ifade edilirken, ilk belirlemelere göre ağır yaralı bulunmuyor.

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