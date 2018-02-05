Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde şoke eden olay. Esslingen kentinde yaşayan Türk aile evlerinde ölü bulundu. Evde cansız bedenleri cansız halde bulunanlar arasında 2 çocuğun olduğu öğrenildi.
Trajik bir olayın meydana geldiğini belirten Wörner, ilk incelemelere göre ailenin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti.
Polisin yerel saatle 12.00 sıralarında olayı haber aldığı bilgisini veren Wörner, cenazelerin bulunduğu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.
TRT
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