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Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu.14096
  • Giriş : 05.02.2018 / 17:50:00

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Türk aile evlerinde ölü bulundu.

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Büyüyen Beşik

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde şoke eden olay. Esslingen kentinde yaşayan Türk aile evlerinde ölü bulundu. Evde cansız bedenleri cansız halde bulunanlar arasında 2 çocuğun olduğu öğrenildi.

Trajik bir olayın meydana geldiğini belirten Wörner, ilk incelemelere  göre ailenin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığının  değerlendirildiğini kaydetti.

Polisin yerel saatle 12.00 sıralarında olayı haber aldığı bilgisini  veren Wörner, cenazelerin bulunduğu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin  çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

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