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Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı

Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı.15196
  • Giriş : 23.01.2018 / 17:55:00
  • Güncelleme : 23.01.2018 / 17:54:09

Almanya'nın Philippsburg kentinde uçak ve helikopter çarpıştı.

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Sepet Beşik

Almanya'nın Philippsburg kentinde uçak ve helikopter çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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