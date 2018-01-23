Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı
Almanya'nın Philippsburg kentinde uçak ve helikopter çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
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