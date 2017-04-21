Facebook Twitter Rss

Almanya'da yaşayan Türklere tehdit!

Almanya'da yaşayan Türklere tehdit!.27061
  • Giriş : 21.04.2017 / 11:11:00

Almanya ile Türkiye arasındaki gerilim ülkede yaşayan Türkleri de etkiliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Anayasa değişikliği referandumunda takındığı tavır nedeniyle Ankara'nın tepkisini çeken Almanya'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Brühl kentinde Türk vatandaşlarının posta kutularına 'Erdoğan'ı destekleyenler ülkeyi terk etsin' şeklinde tehdit dolu bir mektup bırakıldı.

Almanya'nın Brühl kentinde Türklerin yaşadığı bölgelere skandal bir mektup bırakıldı. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlara ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı.

ÜLKEYİ TERK EDİN

"Almanya'daki Erdoğan'ı sevenler..." diye başlayan mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Biz, Almanya'da Erdoğan destekçileri yüzünden endişeli ve tedirginiz. İnançları bizden farklı olduğu için, onların bizimle yaşamasına devam edilemez. Ailelerini de alıp bu ülkeyi terk etmelerini istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük planları olduğu savunulan mektupta, "Cumhurbaşkanınızın büyük planları var, yapacağınız iyilik hem onun için hem kendiniz için bu ülkeyi terk etmenizdir" denildi.

YENİŞAFAK

TSK'dan flaş operasyon açıklaması

Anne Sabancı oğlunun ayrılığı ile ilgili konuştu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Manisa'da korkutan depremler!

Manisa'da korkutan depremler!

Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2, Şehzadeler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

SGK'ya FETÖ operasyonu!

SGK'ya FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyon düzenlendi.

 

MİT TIR'ları savcısı tutuklandı!

MİT TIR'ları savcısı tutuklandı!

MİT TIR'larını durduran savcı Kavalcıoğlu ile ilgili karar verildi.

Çamlıca gişeleri kaldırılıyor!

Çamlıca gişeleri kaldırılıyor!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

Meclis'teki koltuklar değişiyor

Meclis'teki koltuklar değişiyor

Referandum sonrası Meclis'teki turuncu koltuklar da değişiyor.

UEFA'dan Lyon-Beşiktaş kararı!

UEFA'dan Lyon-Beşiktaş kararı!

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan O.Lyon-Beşiktaş maçında çıkan olaylardan dolayı flaş bir karar aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya