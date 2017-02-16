Almanya'da zehirli gaz alarmı!
Almanya'da korku dolu dakikalar yaşandı. Almanya'nın Oberhausen kentinde bulunan kimya fabrikasından zehirli gaz bulutu yükseldiği, çevreye zehirli gaz yayıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin Oberhausen itfaiyesinden yapılan açıklamada ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
Açıklamada, sülfürik asidin başka bir sıvı toplama konteynerine aktığı ve burada kimyasal reaksiyona girerek zehirli bir gaz bulutu oluşturduğu kaydedildi. Belediye de bölge sakinlerini zehirli gaza karşı uyararak, gerekli olmadığı sürece dışarı çıkılmaması, pencere ve kapıların kapalı tutulması çağrısında bulundu.
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