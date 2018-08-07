Almanya'daki havalimanında alarm verildi
Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi. Ülkenin en yoğun havalimanlarından olan Frankfurt'ta polis operasyonu yapıldığı ve havalimanının bir kısmının tahliye edildiği öğrenildi.
SABAH
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