Almanya'daki seçimin galibi Angela Merkel!
Almanya bugün sandık başına gitti. Ülkede yapılan genel seçim sandık anketlerine göre Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti yüzde 32,5 oy ile birinci çıktı.
Sosyal Demokratlar yüzde 20 oyla sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Aşırı sağcı (AfD) partisi yüzde 13.5 oy oranı ile ilk kez meclise girdi. Merkel dördüncü kez zafer kazandı. Angela Merkel 2013 Almanya Federal Seçimleri'nde yüzde 41.5 oranında oy almıştı. Merkel 9 puan oy kaybeti. SPD ise yüzde 25.7 oranında oy almıştı, bu seçimde 5.7 puan kayıp yaşadı.
Almanya’da yaklaşık 61,5 milyon seçmenin oy kullandığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00’de sona erdi.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) toplam yüzde 32,5 oranında oy aldı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 20'de kaldı.
Koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU ile SPD 2013’de yapılan son seçimlere göre oy kaybetti. CDU/CSU’nun oylarında yüzde 9 oranında düşüş oldu. SPD, yüzde 5,7 oranında oy kaybederek İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en düşük oyunu aldı.
4 yıl önce yapılan genel seçimlerde yüzde 5’lik baraja takılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti'nin oy oranlarını önemli ölçüde artırarak bu kez meclise girdiği görülüyor.
HABERTURK
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