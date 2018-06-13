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Almanya'dan açıklama: Somut bilgi yok

Almanya'dan açıklama: Somut bilgi yok.12990
  • Giriş : 13.06.2018 / 17:39:00

Alman hükümetinden, Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kilit isimlerinden olan firari Adil Öksüz'ün Berlin'de olduğu haberleri üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden açıklama geldi.

Adebahr, firari FETÖ’cü Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunup bulunmadığına ilişkin güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda somut bir şey söylemeyeceğini belirtti.
Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  Adebahr ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, FETÖ firarisi Adil  Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’de görüldüğü iddialarına ilişkin sorularını cevapladı.

Adebahr, "2 yıl önce Türkiye’de gerçekleşen darbe girişiminin ele  başlarından Adil Öksüz’ün Almanya’da Berlin’de görüldüğüne ilişkin haberler var.  Bu konuda Alman makamlarında bilgi var mı? Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar  Gabriel, Öksüz hakkında yeterli bilgiler olması durumunda Alman makamlarının  harekete geçeğini söylemişti.” şeklindeki soruyu yanıtlarken,  “Gabriel’in o  dönemde söyledikleri hala geçerli. Onun temel ifadesi geçerli. Güncel bir gelişme  olup olmadığı konusunda şu an bir şey söyleyemeyeceğim." dedi.

Alman hükûmetinin FETÖ’yü yeniden değerlendirdiğine ilişkin Alman  basınında da haberler çıktığının hatırlatılması üzerine Adebahr, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Burada, Alman  Büyükelçiliğinin olası gizli bir raporundan söz ediliyor. Şunu söyleyebilirim: Alman Hükûmeti ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki tüm olayların  değerlendirmesinde olduğu gibi Gülen hareketinin değerlendirmesinde de çeşitli  kaynaklara dayanıyor. Buna, Büyükelçiliğin raporları, Türk kaynakları,  ortaklarımızın verdiği bilgiler ve istihbarat bilgileri de dahil. Önümüzde  bulunan tüm bilgilerin ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye’deki darbe  girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız."

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü  Petermann da firari FETÖ’cü Adil  Öksüz’ün Almanya'da görülmesine ilişkin "Bu konuda bilgi yok." dedi.

TRT

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