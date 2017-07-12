Almanya'dan AK Parti'ye yeşil ışık
Türk bakanlara referandum sürecinde salon verilmemesi ve Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne Alman bakanların alınmaması ile gerilen Türk-Alman ilişkilerinde gelişme kaydedildi.
Almanya AK Partili Dağ’ın Nürnberg’deki 15 Temmuz etkinliğine katılım başvurusuna yeşil ışık yaktı. Bununla birlikte ilgili izinler için yerel makamlarla görüşmelerin sonuçlandırılması şartı hatırlatıldı.
Almanya'da Federal Hükümet'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Nürnberg'de yapılacak etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılmasına 'yeşil ışık' yaktığı öğrenildi.
DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Türk Dışişleri'nin notayla ilettiği talebe olumsuz bir karşılık vermeyen Alman Dışişleri Bakanlığı, ilgili yasal mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin, ilgili eyaletteki yerel makamlarla görüşülerek sonuçlandırılması gerektiği bilgisini verdi.
Diplomatik kaynaklar bunun, Federal Hükümet'in Ankara'nın talebine 'yeşil ışık' yakıldığı anlamına geldiğini söylediler. Bununla birlikte Nürnberg'deki yerel makamların kamu güvenliği ve kamu düzenine ilişkin yapacağı değerlendirmelerde belirsizliğin sürdüğü belirtildi.
Federal Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 ziyareti kapsamında Almanya'da siyasi bir etkinlik düzenlemek istemesini doğrudan geri çevirmiş, ikili ilişkilerdeki mevcut gerilim ve sorunlar nedeniyle böyle bir siyasi etkinliğin uygun olmayacağı mesajını vermişti.
"Türk iç siyasetinin Almanya'ya taşınmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz" diyen Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ikili ilişkilerde yaşanan 'büyük gerilim' nedeniyle Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek bir etkinliğin 'uygun olmayacağı' değerlendirmesinde bulunduklarını açıklamıştı.
Gabriel'in bu açıklamalarını Federal Hükümet'in yabancı siyasilerin Almanya'daki etkinliklerini izin şartına bağlayan yeni düzenlemesi izlemişti.
Hollanda: Türk başbakan yardımcısının ziyareti hoş karşılanmaz
Alman basınında 'Erdoğan yasağı', 'Erdoğan düzenlemesi' olarak nitelendirilen bu düzenleme, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından, 30 Haziran günü, Türkiye dâhil Berlin'de diplomatik temsilciliği bulunan tüm ülkelere nota ile iletilmişti.
Hükümet, yabancı ülke siyasetçilerinin Almanya'da etkinliklere katılabilmelerinin, ziyaret hakkında en az 10 gün önce Alman Dışişleri Bakanlığı'na notayla bilgi verilmesi, Almanya Federal Hükümeti'nin de buna onay vermesine bağlı olduğunu duyurmuştu.
Ayrıca, bu tür etkinliklerin Alman yasal mevzuatına uygun olması, yabancı siyasetçilerin bu etkinliklere katılımının, kamu güvenliği ve kamu düzenine zarar vermemesi gerektiği vurgulanmıştı.
Bu yeni kuralların getirilmesinin ardından Türkiye ilk kez geçen hafta bu kapsamda resmi başvuruda bulunmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Nürnberg'de düzenlenecek etkinliğe katılmak istediğini iletmişti.
Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu ev sahipliğinde yapılması öngörülen 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Şehitleri Anma Programı' adlı etkinlik, UETD, TİAD, TGMN, MÜSİAD ve DİTİB gibi kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilecek.
Etkinlikte, 'Hain Darbe Girişimi'nden Demokrasi Destanı'na' temalı fotoğraf sergisinin de açılması planlanıyor.
AVUSTURYA VE HOLLANDA İLE GERGİNLİK
Avusturya hükümeti, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Viyana'daki 15 Temmuz etkinliğine katılmasına 'kamu güvenliği' gerekçesiyle izin vermemiş, bu karar Ankara ile Viyana arasında gerginliği daha da artırmıştı. Hollanda da Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in darbe girişimi yıldönümü etkinliği için yapmayı planladığı ziyareti uygunsuz olarak nitelendirmişti.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Ramazan'da sigara yasağı dayağına hapis!
Ramazan ayında sigara içtiği gerekçesiyle bir gence yumruk atan şahısa hapis cezası verildi.
İlber Ortaylı'dan 'Direniş Karatay' açıklaması
İlber Ortaylı, 'Direniş Karatay' filminin tarih danışmanı olacağı iddialarına yanıt verdi.
Eski albaya 2 kez müebbet!
FETÖ'den yargılanan eski Albay Ömer Kulaç'a 4 kez müebbet cezası verildi.
Rus elçinin ilk işi Türkçe öğrenmek olacak
Yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yapacağı ilk işi açıkladı.
Bakan: Katar'a yardım değil ihracat yaptık
Bakan Zeybekçi, Katar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Turgut Özal Üniversitesi'ne baskın
FETÖ soruşturması kapsamında Turgut Özal Üniversitesi'ne operasyon düzenlendi.