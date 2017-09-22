Almanya'dan çirkin teklif!
İncirlik Üssü ve Türk bakanlara Almanya'da salon verilmemesi olayları ile başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. Almanya, 2017 yılında Alman şirketlerine yönelik Hermes garantileri 1,5 milyar euro ile sınırlandırılacak.
Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor.
HÜRRİYET
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