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Almanya'dan çirkin teklif!

Almanya'dan çirkin teklif!.15804
  • Giriş : 22.09.2017 / 09:33:00

Almanya ile Türkiye arasındaki gerilim gelen açıklamalarla iyice alevlendi.

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İncirlik Üssü ve Türk bakanlara Almanya'da salon verilmemesi olayları ile başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. Almanya, 2017 yılında Alman şirketlerine yönelik Hermes garantileri 1,5 milyar euro ile sınırlandırılacak.

Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor.

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