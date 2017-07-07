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Almanya'dan Konya'ya ziyaret kararı!

Almanya'dan Konya'ya ziyaret kararı!.13105
  • Giriş : 07.07.2017 / 21:46:00

Almanya'dan gelecek olan 7 kişilik heyet, Konya'daki NATO Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret edecek

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Daha önce Adana'da bulunan İncirlik Askeri Üssü'nü ziyaret konusunda yaşanan krizin ardından Almanya bu kez de Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret etme kararı aldı.

Federal Parlamento Basın Bürosu´ndan yapılan açıklamada, Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 7 kişilik bir heyetin 17 Temmuz tarihinde Konya'daki NATO Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada ziyaret kapsamında Alman vekillerin AWACS programı konusunda bilgi alacağı ve Alman askerlerinin durumunu yerinde göreceği bildirildi.

Almanya'nın Konya Üssü´nde NATO kapsamında yürütülen AWACS erken uyarı sisteminde görev yapan 30 kadar askeri bulunuyor.

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