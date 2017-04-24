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Almanya'dan küstah Türkiye çağrısı

Almanya'dan küstah Türkiye çağrısı.27061
  • Giriş : 24.04.2017 / 16:04:00

Almanya, Türkiye ile ilgili olay yaratacak bir çağrıda bulundu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisinden isimler skandal açıklamalarda bulundu. Almanya, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiğine dair küstah bir çağrıda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat'larına (CDU) mensup olan ve aynı zamanda parlamentonun dışişleri komisyonunun başında bulunan Norbert Roettgen, referandumun sonuçları hakkında uyarıda bulunmaması halinde Avrupa'nın itibarının yara alacağını söyledi.

"AVRUPA'NIN İTİBARINA ZARAR VERİRİZ"

Roettgen, Deutschlandfunk televizyonunda Pazar günü yayımlanan söyleşisinde, "Türkiye'nin demokrasiye karşı olan, hukukun üstünlüğüne karşı olan kararına tepki veremezsek... böyle bir hükümet ve anayasa sahibi bir ülkenin AB'ye üye olabileceği kurgusunu sürdürürsek... Avrupa'nın itibarına zarar vermiş oluruz." dedi.

Roettgen ayrıca; Türkiye'nin AB'ye tam üyelik kapısının açık tutulmasının Ankara ile daha gerçekçi yeni bir ilişki kurulmasının da önünde engel olacağını söyledi.

"MÜZAKERELERİ SONLANDIRIN"

Bavyera eyaletinin içişleri bakanı olan CDU'nun kardeş partisi CSU'ya mensup Joachim Herrmann ise Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmakla kalmaması ve müzakerelere son verilmesi çağrısında bulundu.

Herrmann, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "AB üyelik müzakerelerine son verilmesinin zamanı geldi... Kendimizi artık kandırmayalım, Erdoğan'ın Türkiye'si ile ortak bir perspektifimiz yok." dedi.

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