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Almanya'dan skandal hamle

Almanya'dan skandal hamle.21212
  • Giriş : 12.09.2017 / 22:08:00

Almanya, Türkiye'yi "yüksek riskli ülke" kategorisine almayı planlıyor!

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Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi, Berlin hükümetinin Türkiye'yi istihbarat elemanları, polis memurları ve askeri yetkililer için yüksek risk teşkil eden ülkeler listesine dahil etmeyi değerlendirdiğini iddia etti.

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