Almanya'dan skandal hamle
Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi, Berlin hükümetinin Türkiye'yi istihbarat elemanları, polis memurları ve askeri yetkililer için yüksek risk teşkil eden ülkeler listesine dahil etmeyi değerlendirdiğini iddia etti.
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