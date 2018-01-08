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Almanya'dan Türk tankı için açıklama!

Almanya'dan Türk tankı için açıklama!.11284
  • Giriş : 08.01.2018 / 15:28:00

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Altay tankı ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'nin Altay tank projesine katkı sunulduğu iddiasına açıklık getirdi. Gabriel, Rheinmetall'ın katkı sunması için onay verdiği iddialarını reddetti.

Alman ARD televizyonuna konuşan  Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin millî tank projesi Altay'ın üretimine katkı sunması için Rheinmetall şirketine izin vermeyeceklerini söyledi. Alman Bakan “Rheinmettall da biliyor ki, biz tank üretimiyle ilgili onay vermedik” dedi.

Öte yandan Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Altay tankı güç grubu geliştirme projesi için son teklif tarihi 22 Aralık olan bir ihale açmıştı. İhaleye teklif veren firmalat belli oldu.

TRT

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