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Almanya'dan Türkiye'ye: İzin vermeyeceğiz

Almanya'dan Türkiye'ye: İzin vermeyeceğiz.27061
  • Giriş : 23.04.2018 / 11:50:00

Almanya ile Türkiye arasında yeni bir krizin patlak vermek üzere olduğu öngörüldü.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk siyasetçilerin seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Türkiye erken seçime gidiyor. Avrupa'da yaşayan Türk nüfus partiler ve Cumhurbaşkanı adayları için çok önemli. Bu yüzden liderler Avrupa'da da mitingler düzenleyecek.

Avusturya ve Hollanda'dan sonra Almanya da Türk siyasetçileri engelleyeceklerini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi:

"Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek.

Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli."

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