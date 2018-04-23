Almanya'dan Türkiye'ye: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk siyasetçilerin seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
Türkiye erken seçime gidiyor. Avrupa'da yaşayan Türk nüfus partiler ve Cumhurbaşkanı adayları için çok önemli. Bu yüzden liderler Avrupa'da da mitingler düzenleyecek.
Avusturya ve Hollanda'dan sonra Almanya da Türk siyasetçileri engelleyeceklerini duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi:
"Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek.
Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli."
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
O partiler Resmi Gazete'de!
Seçimlere katılacak partiler Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.
IMF'den erken seçim açıklaması
IMF Avrupa Departmanı Direktörü'nden Türkiye ile ilgili açıklama geldi.
Melih Gökçek'in o ifadesi çıkartıldı
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in o ifadesi çıkartıldı.
Esad: ABD'nin kölesinin nişanını tutmam
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.