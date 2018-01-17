Almanya ile Türkiye masaya oturuyor
Almanya ile 1 yıldır yaşanan kriz ile ilgili 2 ülke harekete geçti. Alman basınıi 2 ülke arasındaki gerginliğinin nedenlerinin de ele alınacağı bir görüşme yapılacağını belirtti.
Gazetenin "Teröre karşı Almanya ve Türkiye yakınlaşıyor" başlıklı haberinde, DEAŞ'lı teröristlerle mücadele konusunda Türkiye ile "yakın işbirliği gerektiğini" ve hükümet temsilcilerinin bir yıla yakın bir sürenin ardından tekrar masaya oturacağını yazdı.
Güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde Almanya İçişleri Bakanlıklarının temsilcilerinin ve üst düzey Türk yetkililerin bugün görüşeceği belirtiliyor. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan Thomas de Maizière Almanya'nın Suriye'den çıkıp Türkiye üzerinden seyahat eden DEAŞ'lı teröristler için hem başlangıç hem de son durak olduğunu, Türkiye'nin de birçok kez büyük saldırıların hedefi olduğu ve bu sebeple Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.
HABERTURK
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