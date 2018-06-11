Almanya'nın en büyük havalimanında yangın
Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda yangın çıktığı öğrenildi. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan yolcular, seferlerde aksama olduğunu belirtti.
Uçakların park pozisyonunu almasına yardımcı olan çekicilerden birisi alev aldı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Bu tür yangınlar havalimanının güvenliği açısından etkileyen unsurlar. Frankfurt Havalimanı Almanya’nın en önemli ve en büyük havalimanı.
TRT
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