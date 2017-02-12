Almanya'da Cumhurbaşkanı 'Steinmeier'
Bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından bugün (Pazar) yapılan seçimde ilk turda 931 oy alan Dış işleri eski Bakanı Frank Walter Steinmeier, Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.
Seçimlerde toplam beş aday yarıştı; Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier (61), Sol Parti'nin desteklediği yoksulluk konusundaki araştırmalarıyla tanınan Christoph Butterwegge (66), sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser (75), Özgür Seçmenler'in (Freie Wähler) adayı Alexanden Hold (54) ve Korsan Partisi adayı Engelbert Sonneborn (78). Seçimde Steinmeier'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hür Demokrat Parti (FDP) de seçimde Steinmeier'i destekliyordu.
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