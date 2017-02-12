Facebook Twitter Rss

Almanya'da Cumhurbaşkanı 'Steinmeier'

Almanya'da Cumhurbaşkanı 'Steinmeier'.12107
  • Giriş : 12.02.2017 / 16:32:00
  • Güncelleme : 12.02.2017 / 16:45:50

Almanya'da 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Dışişleri eski Bakanı Frank Walter Steinmeier, Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından bugün (Pazar) yapılan seçimde ilk turda 931 oy alan Dış işleri eski Bakanı Frank Walter Steinmeier, Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimlerde toplam beş aday yarıştı; Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier (61), Sol Parti'nin desteklediği yoksulluk konusundaki araştırmalarıyla tanınan Christoph Butterwegge (66), sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser (75), Özgür Seçmenler'in (Freie Wähler) adayı Alexanden Hold (54)  ve Korsan Partisi adayı Engelbert Sonneborn (78). Seçimde Steinmeier'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hür Demokrat Parti (FDP) de seçimde Steinmeier'i destekliyordu.

Arda'ya takım arkadaşlığı için sürpriz aday

Çanakkale yine sallandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dünyanın en kilolu kadını ameliyat için hazır

Dünyanın en kilolu kadını ameliyat için hazır

Dünyanın en kilolu kadını olduğu tahmin edilen İman Ahmed Abdulati ameliyat olmak için Hindistan'a g

Dev şirketin genel müdürü görevden alındı

Dev şirketin genel müdürü görevden alındı

Dünya devi spor giyim markası Hummel Genel Müdürü Sören Schriver, görevinden alındı.

 

Trump'dan net mesaj!

Trump'dan net mesaj!

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye net bir mesaj göndererek Japonya'nın arkasında oldukları vurgusunu

6,5 şiddetinde deprem: 15 kişi can verdi

6,5 şiddetinde deprem: 15 kişi can verdi

Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Nijeryalı korsanlar, toplam 7 Rus vatandaşını rehin aldılar.

Amerika'dan Rusya'ya gözdağı!

Amerika'dan Rusya'ya gözdağı!

Amerikan Senatosu, Rusya Federasyonu ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya