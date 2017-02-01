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Almanya o görüntüleri vermedi

Almanya o görüntüleri vermedi.15279
  • Giriş : 01.02.2017 / 10:44:00

Türkiye'nin istediği görüntüler Almanya tarafından gönderilmedi.

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Yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in gelişi öncesi 2 ülke arasında İncirlik krizi yaşandı. Türkiye'nin DAEŞ'le mücadele çerçevesinde İncirlik'te konuşlanmış Tornado tipi uçakların elde ettiği görünleri istemesine Almanya'dan olumsuz yanıt geldi.

Alman haber portalı Spiegel'in iddiasına göre, bir Türk general, İncirlik üssündeki Tornado tipi keşif uçaklarının elde ettiği görüntüler için Türkiye'ye doğrudan erişim sağlanmasını istedi. Deutsche Welle Türkçe, Spiegel'in, bu haberi Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nden ulaştığı kaynaklara dayandırdığını bildirdi.

Haberde söz konusu Tuğgeneralin, 'uçakların elde ettiği keşif görüntülerine doğrudan erişim sağlanması halinde Türkiye'nin İncirlik'te Alman birlikleri için planlanan yenileme çalışmalarına izni vereceğini söylediği' belirtildi.
Ancak Reuters'ın haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin bu teklifini reddetti. Alman bakanlığı, keşif uçaklarının elde ettiği görüntülerin sadece IŞİD karşıtı koalisyon ile paylaşıldığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca onarım çalışmalarına başlamak için uzun süredir onay beklendiği, Türk tarafının söz konusu projeye neden hâlâ imza atmadığının ise bilinmediği belirtildi.

Türkiye'nin Alman keşif uçakları tarafından çekilen Irak ve Suriye'deki IŞİD hedeflerinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarına kısıtlı erişimi bulunuyor. Almanya'nın bununla, keşif uçaklarının elde ettiği bilgilerin Türkiye tarafından IŞİD karşıtı operasyonlar haricinde PKK ya da PYD'ye yönelik askeri operasyonlarda kullanılmasının önüne geçmeyi amaçladığı savunuluyor.

Alman parlamentosunun geçen yıl 2 Haziran'da 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıyan kararının ardından Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türk hükümeti, uzun süre Alman milletvekillerinin Adana'daki İncirlik üssünü ziyaret etmesine izin vermemişti.

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