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Almanya'ya Can Dündar tepkisi!

Almanya'ya Can Dündar tepkisi!.16554
  • Giriş : 25.01.2017 / 09:14:00

Ünlü gazeteci Can Dündar, Almanya-Türkiye ilişkilerinin gerilmesine neden oldu.

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Hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile ilgili Ankara'dan Almanya'ya tepki var. Can Dündar'ın yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak çağrılması 2 ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın gelecek hafta Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret öncesinde Ankara-Berlin hattında yeni bir gerilim yaşanıyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas’ın vatan haini Can Dündar’ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi Türkiye’nin sert tepkisine yol açtı. Ankara diplomatik girişimde bulunarak duyulan rahatsızlığı iletti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de demokrasi ve basın özgürlüğüne verdiği önemi göstermek için yeni yıl resepsiyonuna Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni vatan haini Can Dündar’ı davet etti. Çarşamba günü yapılacak bu resepsiyonda hakkında vatana ihanet suçu bulunan Can Dündar’ın, Türkiye’yi karalayacağı bir konuşma yapacağı öğrenildi.

ANKARA'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Vatan haini Dündar’ın Adalet Bakanı Maas’ın verdiği bu resepsiyona ana konuşmacı olarak davet edilmesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre TürkDışişleri Bakanlığı, Ankara’nın tepkisini iletmek üzere bu sabah Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarını bakanlığa davet ederek, bu tutumun “yadırgandığını” iletti.

Türk tarafının yaptığı girişimde vatan haini Can Dündar hakkında Türkiye’de mahkemenin verdiği bir mahkûmiyet kararı olduğu, kendisi hakkında yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı ve buna rağmen Dündar’ın Adalet Bakanlığı yeni yıl resepsiyonunda baş konuşmacı olarak davet edilmesinin yadırgandığı aktarıldı.

BÜYÜKELÇİ RESEPSİYONA KATILMIYOR

Türk yetkililer, Adalet Bakanı Maas’ın etkinliğe Türkiye’nın Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı da davet ettiğini ancak Aydın’ın resepsiyona katılmayacağını belirtti.

Büyükelçi Aydın’ın aynı gün akşamı Bavyera eyaleti Başbakanı Horst Seehofer’in de katılacağı eyalet temsilciliğinde verilecek konsere katılacağı öğrenildi. Aydın’ın ayrıca geçen günlerde Berlin’de görüştüğü Alman yetkililere konuyla ilgili duyulan rahatsızlığı ilettiği kaydedildi.

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