Almanya'ya giden Türk yolculara köpekli arama
Düsseldorf kentindeki havalimanında İstanbul'dan gelen yolcuların çanta ve valizleri polis köpekleriyle didik didik arandı. AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, izleyenleri şoke etti. Görüntülerde, Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Düsseldorf'a gelen yolcuların valizlerinin polis köpekleriyle arandığı görülüyor.
"NE KONUKLAR, NE DE VATANDAŞLAR KÖPEKLERLE KARŞILANIR"
Görüntülere tepki gösteren Yeneroğlu ise bu anları sosyal medya hesabından, "Ne konuklar, ne de vatandaşlar köpeklerle karşılanır! Bu zorbalık Almanya için utançtır ve hemen sonlandırılması gerekir! Türk-Alman ilişkileri bu anlayışla normale dönmez! Bu tutumlar hiçbir zaman güvenlik sağlamayacağı gibi güvensizliği de artırır" sözleri ile paylaştı.
TGRT
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