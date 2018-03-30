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Almeda estetik operasyonlarla yeniden doğdu

Almeda estetik operasyonlarla yeniden doğdu.14314
  • Giriş : 30.03.2018 / 11:56:00

Ünlü model ve sunucu Almeda estetik operasyonlarla yeniden doğdu.

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Büyüyen Beşik

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması ile ününe ün katan ve Arnavutluk'ta bir yarışma programında sunuculuk yapan Almeda Abazi estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi.

Arnavutluk'ta bir yarışma programında sunuculuk yapan Almeda Abazi, yüzüne yaptırdığı müdahalelerle bambaşka bir kimliğe büründü.

Eşinden bir ay boyunca uzakta olacak olan Abazi yüzüne ufak dokunuşlar yaptırdı. Ünlü ismin, yanaklarına dolgu yaptırdığı ve çenesini törpülettiği görüldü.

BEĞENİ TOPLADI

Televizyon öncesi estetik operasyonu geçiren Abazi, beğeni topladı.

TRT

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