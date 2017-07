Almeida: Beşiktaşlılar ona bayılacak!

Şampiyon Beşiktaş'ın son transferi Pepe ile ilgili açıklama yapan eski Beşiktaşlı Hugo Almeida, taraftarların ünlü oyuncuyu çok seveceğini belirtti.“Pepe’nin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, kariyeri ve başardıkları zaten anlatıyor. O, mükemmel bir yıldız. Sahada her zaman elinden geleni yapan, kaybetmekten nefret eden bir oyuncu. Taraftarlar ona bayılacaktır."Siyah-Beyazlılar’ın transferinde mutlu sona ulaştığı Pepe’yi, onu ve Beşiktaş’ı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Hugo Almeida’ya sorduk.Şu anda kariyerine Yunanistan’ın AEK Atina takımında devam eden Hugo, 2010-14 yılları arasında Kara Kartal’da forma giymişti.Uzun yıllar da Pepe ile hem Porto hem de Portekiz Milli Takımı adına mücadele eden 33 yaşındaki forvet, tecrübeli stoperle ilgili önemli açıklamalar yaptı.“Pepe için aslında fazla şey söylemeye gerek yok. Zaten kariyeri, kazandığı kupalar (17 kupası var) ve başardıklarına baktığınızda, ne kadar iyi bir futbolcu olduğu ortada. Real Madrid’de 10 yıl boyunca aralıksız ilk 11’de forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Pepe, her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, kaybetmekten nefret eden, gerçek bir takım oyuncusudur.”“Onu kısaca özetlemek gerekirse, harika bir insan, harika bir oyuncu ve harika bir profesyonel diyebilirim. Büyük bir futbolcu ve gerçek bir yıldız. Beşiktaş taraftarları, ona bayılacaktır. Liderlik özellikleri üst seviyede olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Pepe son derece zeki ve dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında. 34 yaşında olmasının hiçbir önemi yok. Beşiktaş’a büyük güç katar. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede çok iyi bir yakınlık kuracaktır. Soyunma odasındaki etkisinin de pozitif olacağına inanıyorum.”Portekizli yıldızın, Beşiktaş’a resmi imzayı atmasının ardından merak edilen konulardan biri de, forma numarasının kaç olacağı. Normalde Pepe, hem Porto hem de Real Madrid’de 3 numaralı formayla mücadele etti. Ancak Beşiktaş’ta 3 numara, şu an Adriano’da bulunuyor. Eğer Brezilyalı futbolcu başka bir takıma transfer olmazsa, yıldız stoperin Kara Kartal’da 5 numaralı formayla mücadele etmesi bekleniyor.Beşiktaş’ın, Pepe transferinde diğer rakiplerini geride bırakmasında Ricardo Quaresma’nın da payının büyük olduğu öğrenildi. Quaresma, Portekiz Milli Takımı’ndan da arkadaşı olan Pepe ile Rusya’daki Konfederasyon Kupası’nda yakından ilgilendi. Adeta bir Beşiktaş yöneticisi gibi Portekizli stopere hem Siyah-Beyazlılar’ı hem de Türkiye’yi anlatan Quaresma, onu İstanbul ’a gelmesi konusunda ikna etti.Sosyal medya hesabı İnstagram’da 6.4 milyon takipçisi olan Pepe, son paylaşımıyla Siyah-Beyazlı taraftarları heyecalandırmayı başardı. Portekizli oyuncu, eşi ile birlikte çektiği fotoğrafı hesabından paylaşıp, gülücük simgesi koyarak, “Kötü günler yok. Yükleniyor...” diye yazdı. Pepe’nin eşinin üzerindeki tişörtün Beşiktaş’ın renkleri olan Siyah-Beyaz olması, yıldız futbolcunun da sadece beyaz renk giymesi dikkat çekiciydi. Bu fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Siyah-Beyazlılar’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, dün İnstagram sayfasından Pepe paylaşımı yaptı. 2009 yılında Liverpool formasıyla Pepe’ye karşı forma giydiği maçtan bir fotograf koyan Babel, yaklaşık 12 dakika sonra bu paylaşımı sildi. Bunun yerine ise yıldız oyuncu, Atiba ve Adriano ile aynı karede yer aldığı bir idman fotoğrafı koydu. Tecrübeli yıldızın, yönetimin uyarısı sonrası böyle bir harekette bulunduğu öğrenildi.FANATİK