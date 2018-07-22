Alpay: İzmir'de muhalefetten oy aldım
Eski milli futbolcu olan çiçeği burnunda milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk günlerini ve 24 Haziran seçimlerinin sonuçları ile ilgili konuştu.
Alpay Özalan sahadaki hünerlerini meclis salonunda da göstermeye kararlı. “Buradaki görevim tıpkı futbolculuk zamanındaki gibi savunma ve hücum” diyor. Özalan seçim süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu ve İzmir'de muhalefetten bile oy aldığını belirtti.
Alpay Özalan, meclisin yeni vekillerinden... Ama şimdiden alışmış vekil olmaya, odasında bazı dosyaları incelerken buluyorum onu. Meclisteki ilk ziyaretçisiyim. Tıpkı futbolculuğu döneminde olduğu gibi yerinde duramıyor. Beni de gezdiriyor meclis koridorlarında. İnsanlarla selamlaşıyor, tokalaşıyor. Restoranda garsonlar yeni vekilleri tam tanıyamıyor ama onun durumu farklı. Masası hazır... O mecliste de ünlü. Alpay Özalan'la yeni hayatını konuşmaya başlıyoruz.
- Eski milli sporcusunuz. Futbolun farklı kademelerinde de görev aldınız ama bu gömleği çıkarıp siyaset gömleğini giydiniz. Sizi siyasete yönlendiren neydi?
- Her zaman Cumhurbaşkanımızın davasının bir adamıydım ve hep onun yanındaydım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan düşkünlüğünden dolayı hep bir bağımız vardı. Artık resmi bir şekilde yanındayım. Geçmişime bakıldığı zaman tuttuğunu koparan, mücadeleci, hırslı, verilen görevi yerine getiren bir yapım var. Yeni başladığımız bu yolda, ne görev verilirse Cumhurbaşkanımızın çizeceği yoldan ilerleyeceğiz.
- Meclise gelip rozetinizi taktınız ve ilk beyanınızla olay oldunuz. "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden karşısında beni bulur" dediniz. Meclise bodyguard olmaya geldiğiniz yönünde eleştirilere maruz kaldınız. O cümleyle ne demek istediniz?
- Cumhurbaşkanımız sadece AK Parti'nin değil, tüm milletimizin Cumhurbaşkanı. Herkes bu makama saygı göstermek zorunda. Kesinlikle meclise kavga etmeye gelmedim. Milletime alanım dahilinde hizmete geldim buraya. Ama Cumhurbaşkanımıza geçmişte yapılmış bir saygısızlık var. 23 Nisan'da ona yapılan saygısızlığı hiçbir zaman içime sindiremedim. Ve sindirmeyeceğim de... Benzer bir saygısızlık yapılırsa gereken cevabı veririm.
MECLİSİ İKİ GÜNDE ÇÖZDÜM
- Futbolculuğunuz döneminde de agresif yapınızla tanındığınız için insan merak etmeden duramıyor. Acaba Alpay Özalan mecliste nasıl bir tutum sergileyecek?
- Sporcuyken agresifliğim başarı getiriyordu. Mevkim onu gerektiriyordu. Mecliste ise görevim hem savunma, hem hücum (gülüyor). Parti olarak kolektif biçimde takım oyunu sergileyeceğiz, benim mevkim de belli, savunma ve hücum...
SABAH
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ile ilgili açıklama geldi.
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
Gökçek'ten Muharrem İnce mesajı
Melih Gökçek, Muharrem İnce ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.