Alper Baycın toprağa verildi
Ekranların sevilerek izlenen yarışma programı Survivor için çalışan genç kameraman Alper Baycın, geçtiğimiz günlerde Dominik'te gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Törende anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü.
"Annem, anneciğim hakkım helal sana. Sen de hakkını helal et. Herkese helal et anneciğim. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin ama ömrünü değil." diyen anne Baycın'in, gözyaşı dökmesi törene katılanları da ağlattı. Sözlüsü Yasemin Çelik'in de tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Baycın'ı, yakınları, arkadaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile aralarında televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da olduğu çalışma arkadaşları uğurladı.
HÜRRİYET
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