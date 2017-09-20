Facebook Twitter Rss

Alper, Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidiyor

Alper, Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidiyor.17234
  • Giriş : 20.09.2017 / 08:23:00

Futbolcu Alper Potuk, Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Galatasaraylı yöneticiler Alper Potuk için harekete geçti. Sezon sonunda Fener ile sözleşmesi bitecek olan Alper Potuk'un menajeri ile sarı-kırmızılar görüşme gerçekleştirdi.

Cim Bom’un, 26 yaşındaki futbolcuyu Selçuk İnan’ın yerine almayı düşündüğü bildirildi.

Sarı- Kırmızılılar’ın, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Alper Potuk’un menaceriyle transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticilerin, 26 yaşındaki futbolcuyu artık gözden çıkarılan Selçuk İnan’ın yerine, Ndiaye’nin alternatifi olarak düşündüğü bildirildi.

AJANSSPOR

Dilmen: Fener şampiyonluk yarışından kopar

Milli takımın yeni forması internete sızdı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Spor Bakanı Bak, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Spor Bakanı Bak, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Milli takımın yeni forması internete sızdı

Milli takımın yeni forması internete sızdı

Milli takımın maçlarda giyeceği yeni forması internete sızdı.

 

Flaş! Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu

Flaş! Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu

Sezona iyi başlamayan Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu.

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye güzel haber!

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye güzel haber!

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye Slovak oyuncudan güzel haber geldi.

 

Rıza Çalımbay, Antalyaspor'dan istifa etti

Rıza Çalımbay, Antalyaspor'dan istifa etti

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, istifa etti.

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu

Ünlü teknik adam Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya