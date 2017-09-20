Alper, Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidiyor
Galatasaraylı yöneticiler Alper Potuk için harekete geçti. Sezon sonunda Fener ile sözleşmesi bitecek olan Alper Potuk'un menajeri ile sarı-kırmızılar görüşme gerçekleştirdi.
Cim Bom’un, 26 yaşındaki futbolcuyu Selçuk İnan’ın yerine almayı düşündüğü bildirildi.
Sarı- Kırmızılılar’ın, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Alper Potuk’un menaceriyle transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.
Galatasaraylı yöneticilerin, 26 yaşındaki futbolcuyu artık gözden çıkarılan Selçuk İnan’ın yerine, Ndiaye’nin alternatifi olarak düşündüğü bildirildi.
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