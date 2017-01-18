Alt yapılarda altın dönem
Bununla paralel olarak Türkiye Basketbol Federasyonu da çalışmalara hız verdi. Hidayet Türkoğlu TBF başkanlığına geçtikten sonra ise alt yapılardan çalışmalarına başladı. Gelecek alt yapılarda mevcut, Türkiye genelinde 8 merkez İl de Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun, Antalya, Adana ve Malatya da 2003-2004 jenerasyonunun taramaları Milli takımlar direktörlüğü tarafından seçilmiş antrenör kadrosu ile titizlikle ilk taramalar Ankara ve İstanbul da yapıldı.
Bu taramalara 297 kız, 670 erkek toplamda 967 sporcu katıldı. Ayrıca Ankara taramalarına denk gelen GHSİM nin Zonguldak ve Nevşehir de düzenlediği Analig maçlarına Kız – Erkek Milli Takım antrenörleri giderek buradaki maçları izleyerek sporcuların durumlarını gözlemledi ve sporcuların notlarını aldılar.
20 – 21 Ocak 2017 tarihinde İzmir’ de yapılacak taramalar sonrası sömestr tatilinde taramalara 2 hafta ara vereceğiz.
Bu iki haftalık süre içinde 2001 doğumlu sporcuların katıldığı 2017 yazında Karadağ da düzenlenecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’ na hazırlanan Yıldız Erkek Milli Takımımız ve 2018 yılında Avrupa şampiyonası oynayacak U15 Yıldız B Erkek Milli Takımlarımız 8 ülkenin yer aldığı turnuvaya katılacaklar. Bu turnuva sonrası taramalara kaldığımız yerden devam ederek şubat ayı sonunda taramaları bitirmeyi planlıyoruz.
Mart ve Nisan ayı içerisinde Taramalara katılan sporcu sayılarını yetenek, fiziksel durumu ve Basketbol bilgilerine göre sayıları azaltarak 2.etap çalışmalarına başlayacağız. Burada ki amaç öncelikle 2019 Yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına bu jenerasyonu hazırlamak ,
Aynı zamanda amacımız yetenekli Türk oyuncuların basketbola kazandırarak, Farklı küçük kulüplerin çeşitliliği oyuncu yetiştirmelerine katkıda bulunmak.
Bunu biz ekip olarak büyüterek daha fazla değer katmaya çalışacağız. Türk gençliğinin basketbola olan ilgisini attıracağız.
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