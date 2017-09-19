Altan Kardeşler tutuklu kalacak
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik devam eden duruşmada tutukluların tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.
FETÖ'nün medya yapılanması davasında alınan tahliye taleplerinin ardından görüşü sorulan duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Firari 10 sanığın dosyasının ayrılmasını da talep eden savcı Nurettin Veren'in tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.
Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yapıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ayrıca dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması İçin savcıya gönderilmesine karar verildi.
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