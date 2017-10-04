Facebook Twitter Rss

Altaylı: Bir şey olursa sorumlusu Sedat Peker

Altaylı: Bir şey olursa sorumlusu Sedat Peker.28539
  • Giriş : 04.10.2017 / 15:44:00

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Sedat Peker ile ilgili savcılara seslendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, şoke eden açıklamalarda bulundu. Altaylı, Sedat Peker ile ilgili yaptığı açıklamada başına bir şey gelmesi durumunda sorumlusunun Peker olduğunu belirtti.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, cumhuriyet savcılarına seslenerek "Şu andan itibaren başıma bir şey gelirse, kafama taş düşerse, bir otomobil çarparsa, yolda ayağım kayıp düşersem, durduk yerde birileri üzerime saldırıp beni dövmeye kalkışırsa, kaza geçirirsem, üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker’dir" dedi.

Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in kendisini hedef aldığını belirten Altaylı, "Çok açık biçimde beni hedef haline getirmiştir" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki yazısının bir bölümü şöyle:

Bu yazıyı Türkiye'nin cumhuriyet savcılarına yazıyorum.

Şu andan itibaren başıma bir şey gelirse, kafama taş düşerse, bir otomobil çarparsa, yolda ayağım kayıp düşersem, durduk yerde birileri üzerime saldırıp beni dövmeye kalkışırsa, kaza geçirirsem, üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker'dir.

'Benim alakam yok, beni sevenler yapmış' deme şansına sahip değildir.

Çok açık biçimde beni hedef haline getirmiştir.

HABERTURK

Son toprağa girildi!

Bruma: G.Saray'dan ayrıldığıma pişman değilim

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyonlar düzenlendi.

Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı!

Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı!

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar için mahkemeden karar çıktı.

 

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'da operasyon düzenlendi.

POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona eriyor

POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona eriyor

POMEM başvurusu yapmaya hazırlananlara önemli uyarı geldi.

 

TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!

TSK, Kuzey Irak'ı vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK'lıları vurdu.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki yangının ardından telefona sarıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya