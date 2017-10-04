Altaylı: Bir şey olursa sorumlusu Sedat Peker
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, şoke eden açıklamalarda bulundu. Altaylı, Sedat Peker ile ilgili yaptığı açıklamada başına bir şey gelmesi durumunda sorumlusunun Peker olduğunu belirtti.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, cumhuriyet savcılarına seslenerek "Şu andan itibaren başıma bir şey gelirse, kafama taş düşerse, bir otomobil çarparsa, yolda ayağım kayıp düşersem, durduk yerde birileri üzerime saldırıp beni dövmeye kalkışırsa, kaza geçirirsem, üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker’dir" dedi.
Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in kendisini hedef aldığını belirten Altaylı, "Çok açık biçimde beni hedef haline getirmiştir" ifadesini kullandı.
Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki yazısının bir bölümü şöyle:
Bu yazıyı Türkiye'nin cumhuriyet savcılarına yazıyorum.
Şu andan itibaren başıma bir şey gelirse, kafama taş düşerse, bir otomobil çarparsa, yolda ayağım kayıp düşersem, durduk yerde birileri üzerime saldırıp beni dövmeye kalkışırsa, kaza geçirirsem, üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker'dir.
'Benim alakam yok, beni sevenler yapmış' deme şansına sahip değildir.
Çok açık biçimde beni hedef haline getirmiştir.
HABERTURK
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