Altaylı, G.Saray Adası'nın tapusunu gösterdi
Geçtiğimiz günlerde Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası'nı istemesi çok konuşulmuştu. Konuya ilişkin konuşan Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaray Adası'nın tapusunu gösterdi.
Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, Galatasaray Adası'nın tapusunu canlı yayında gösterdi. Altaylı, hafta sonunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe, Başakşehir - Galatasaray maçlarında yaşananları da değerlendirdi.
Sultan 2. Abdülhamit'in 5. kuşak torunu olan Nilhan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası'nı istemesiyle ilgili olarak konuşan Altaylı, adanın hiçbir zaman Abdülhamit'e ait olmadığını tapuyu göstererek anlattı.
"Sultan Abdülhamit ile arasında 21 yıl fark var. Biri doğduğunda diğeri neredeyse doğmamıştı. Bu kızcağızı ciddiye almak mümkün değil. Ailenin en büyüğü Lübnan'da yaşıyor. Dündar efendi Türkçe bile bilmiyor. Galatasaray, adanın tapusunu Balyan ailesinden aldı. Sultan Abdülmecid'e ait... Sultan Abdülmecid, borçlardan ötürü kayalığı Balyan ailesine veriyor. Burada kendilerine 2 katlı bir köşk yapıyorlar. Sonra Abdülhamit iktidarının son döneminde buraya el koyuyor. Galatasaray Adası hiçbir zaman Abdülhamit'e ait olmadı. Daha sonra yeniden Abdülmecid Vakfı'na devrediliyor. Daha sonra da Balyan ailesi dava açıyor. 1945'te Balyan ailesine geri veriliyor. Galatasaray Başkanı Sadık Giz de Balyan ailesinin varislerinden 1957'de bu adayı satın alıyor." diye konuştu.
"FENERBAHÇE TUZAK KURDU, HAKEM DE BUNA MÜSAADE ETTİ"
Derbiyle ilgili konuşan Altaylı, "Fenerbahçeli oyuncular, hakem Ali Palabıyık'ın kifayetsizliğini görünce tuzağa başladı, Oğuzhan da bu tuzağa düştü" dedi:
"Geçen hafta sen 'Şenol Hoca çok sakin. Futboldaki gerilim ortamına hiç girmiyor ve hakemler hakkında da hep olumlu konuşuyor' diye yorum yapınca ben de sana 'İşler lehine giderken öyle konuşmak kolay. Aleyhine dönünce bakalım o sükuneti koruyacak mı, o mühim' demiştim. Üstünden 6 gün geçince değişti. Şenol Güneş'i birden bire ateş bastı. Hakemlerle yetinmedi, Kjaer'in suratına da hamlede bulundu."
"5. dakikadan itibaren hakem maçta ezilmeye başladı. Bir tedirgin, gel-gitliydi... Fenerbahçe takımı çok belli ki Beşiktaş'ın asabını bozmaya çıkmış. Normal şartlarda Beşiktaş, Fenerbahçe'den çok çok üstün bir takım. Ne oldu, Beşiktaş bastırıyor, Fenerbahçe de ısırarak hafif centilmenliğin, futbolun dışına çıkıyor. Fenerbahçe bu işi çok iyi yapıyor. Bu gerilimi yaratan en iyi takım. Buna Beşiktaş'tan uyan ilk ve tek futbolcu Oğuzhan oldu. Oğuzhan sürekli Van Persie ile Alper'le didişiyor. İki pozisyon oldu. Özellikle Alper ile olanda iki kart verse karşılıklı her şey çözülecek. Ama hakem kıl kuyruk. Titrek, özgüvenli olmayan, okulun ezilen çocuğu gibi. Hakemsin bir kere sen koy ağırlığını. Hakemin kiyafetsizliğini görünce özellikle Fenerbahçeli oyuncular başladı tuzağa. Bu tuzağa da Oğuzhan düştü. Tosic'e müdahale yapıldı, direkt sarı kart olması lazım. Tosic kafasını uzattığı anda Van persie sanırsınki alnından mavzerle vurulmuş gibi kendini yere attı. Normalde bu hareket kırmızı kart ama Türkiye'de de dünyada da pek çok hakem karşılıklı iki sarı kart verip bunu geçiştirir. Bu kifayetsiz hakem kırmızı kart vermeye karar verdi. 85 kiloluk Van Persie uçup yere düşer mi. İlk hareketten sarı, abartılı ve hakemi aldatmaya yönelik bu hareketten dolayı da ikinci sarıyı verip kırmızı ile atmalıydı Van Persie'yi... Robin Van Persie'nin rezillikleri sürüyor. Hiçbir Hollandalı oyuncu görmemiştim böyle. Van Persie, Alper, Oğuzhan, Şener'in de kırmızı kartsız bu maçı tamamlaması skandal. Hakem Tosic-RVP pozisyonunda başladı sonra da skandal yönetimine devam etti. Fenerbahçe'nin buz gibi golünü vermedi. Şenol Güneş'in 'akıllı olmalıydık' yorumu doğru. Ancak hakemin de Fenerbahçe'nin bu tuzağına müsaade etmesi bunu zor hale getirdi. Bu taktiği engellemek hakem denilen vatandaşın işi ama bu Ali Palabıyık, Mete Kalkavan gibi isimler hakem olmaktan çok uzak olduğu için bunu yapamıyorlar. 1 hafta dinlenir yine maç yönetir Ali Palabıyık."
"NOUMA 7 AY CEZA ALMIŞTI, BAKALIM Van PERSIE NE CEZA ALACAK?"
Fatih Altaylı, Robin Van Persie'nin yaptıklarının ağır suç olduğunu ise şu sözlerle ifade etti:
"Van Persie gibi geldiğinden beri efendi olan bir adam ne oldu da bu görüntüye kavuştu. RvP ve Alper yeni Emre Belözoğlu oldu. Arsenal'de beraber oynadıkları Van Persie için adamlık dersi verir demişti Oğuzhan. Bir maçta bitiyor bu adamlık. Bunlar biter, yeniden başlar önemli değil. Öfkeler geçince yeniden dostluklar başlar. Van Persie'nin yaptıkları çok ağır cezalık suç. Pascal Nouma bu hareketi yaptığında 7 ay ceza aldı. Aynı hareket... Tribünlere diliyle yaptığı hareket ne. İkisi de çirkin cinsel çağrışımlar yapan hareketler... Buna deliren birisi inse sahaya ne olacak! Nouma'nın yaptığı 7 aysa, Van Persie yaptığında kaç gün olduğunu haftaya görmemiz lazım. Ceza verebilecekler mi hatta disiplin kuruluna sevk edilecek mi göreceğiz. Hadi hakem görmedi, yardımcı bunu gördüğü zaman söyleyemiyor mu? Dediğinde de orta hakem bunu yalayıp yutuyor mu? Tosic'in başkasının akreditasyon kartıyla maç izlemesi 8 ila 24 maç ceza anlamına geliyor. Çocuk yapmaz bunları..."
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