Altın Kulaklık Ödülleri sahipleri verildi
ÇAğrı Merkezleri Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Altın Kulaklık Ödülleri, Bir Hayalim Var, En Samimi Müşteri Deneyimi Hikayesi ve En Etkili Sosyal Sorumluluk Projesi olmak üzere üç kategoride sektör çalışanlarıyla buluştu.
ÇAğrı Merkezleri Derneği sektörde bir ilki gerçekleştirerek sektör çalışanlarının amatör olarak çektikleri kısa videolarla katıldıkları bir yarışma başlattı. Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Altın Kulaklık Ödülleri, her yıl düzenlenecek. Tüm çAğrı merkezi müşteri temsilcilerinin başvurusuna açık olan Altın Kulaklık Ödülleri'nin ilkine 100'den fazla başvuru oldu.
Yaratıcılığın serbest olduğu yarışmaya en fazla üç dakika süren amatör videolarla katılım sağlanabiliyor. Başvuruların web sitesinden yapıldığı yarışmada, yarışmacılar bir kategoriye en fazla bir videoyla katılabiliyor.
Yarışmada üç kategori bulunuyor: Bir Hayalim Var, En Samimi Müşteri Deneyimi Hikayesi, En Etkili Sosyal Sorumluluk Projesi. “Bir Hayalim Var” kategorisinde katılımcının ya da çevresindeki bir kişinin yaşamına anlam katacak bir hayalini paylaşması, “En Samimi Müşteri Deneyimi” kategorisinde katılımcının övündüğü, fark yarattığını düşündüğü ve takdir aldığı bir müşteri deneyimi hikayesini paylaşması, üçüncü kategori olan “En Etkili Sosyal Sorumluluk Projesi” nde ise katılımcının çalıştığı şirketten bağımsız olarak kendi çabasıyla veya ekip olarak kendi girişimleriyle gerçekleştirdikleri kalplere dokunan ve fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerini paylaşmaları bekleniyor. “EnSamimi Müşteri Deneyimi Hikayesi” kategorisinde başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir konu da hikayeyi anlatmak için çalışılan şirketten izin alınması gerekliliği.
ÇAğrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, kısıtlı zaman olmasına rağmen çok sayıda başvuru olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek; “Başvuruları değerlendirirken çAğrı merkezi çalışanlarının ne kadar yaratıcı, eğlenceli ve sosyal çevreye duyarlı olduklarını bir kez daha görmekten gurur duyduk.” dedi.
Bu senenin kazananları
Bu yıl ilki gerçekleştirilen Altın Kulaklık Ödülleri'nde Metlife'ın sponsorluğundaki “Bir Hayalim Var” kategorisini Erişim Müşteri Hizmetleri'nden Ömer Faruk Kılıç, “En Samimi Müşteri Deneyimi Hikayesi” kategorisini DHL Express'ten Nergiz Özdemir, “En Etkili Sosyal Sorumluluk” kategorisini ise Tempo ÇAğrı Merkezi'nden Özlem Vardar kazandı.
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