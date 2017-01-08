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Altın Küre Ödül Töreni Turkcell TV+'ta

Altın Küre Ödül Töreni Turkcell TV+'ta.12304
  • Giriş : 08.01.2017 / 12:01:00

Turkcell TV+, Golden Globe (Altın Küre) ödül törenini izleyicisiyle buluşturacak.

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Turkcell’in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, tüm dünyada büyük ilgiyle takip edilen Golden Globe (Altın Küre) ödül törenini izleyicisiyle buluşturacak. Ödül töreni Turkcell TV+’ın 2. kanalında yer alan, sevilen yabancı dizi ve eğlence programlarının adresi FOXLIFE ekranından Türkiye saatiyle 8 Ocak Pazar gününü 9 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece 03:00’dan itibaren canlı yayınlanacak.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar’ın habercisi olarak değerlendirilen Altın Küre ödüllerinin bu yıl 74.sü Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde düzenlenecek. Sunuculuğunu Jimmy Fallon’un üstlendiği, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından Altın Küre’de bu sene Aşıklar Şehri ve Ay Işığı filmleri dikkat çekiyor.

Hem evde hem mobil cihazlarda televizyon keyfi sunan Turkcell TV+, yüzlerce film, spor, belgesel, çocuk ve haber kanalını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Farklılaşan içeriğiyle Turkcell TV+, “Kayıt Etme” özelliği ile programları istenilen zamanda ve istenilen yerde izleme fırsatı verirken, “Geriye Alma” özelliği sayesinde kaçırılan içerikleri izleyicisine sunuyor. Uygulamayı yükleyen her kullanıcının 1 ay boyunca deneyimleyebildiği TV+, herkesin kullanımına açık olup Turkcell’lilere 5GB ek mobil internet paketiyle birlikte sunuluyor.

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