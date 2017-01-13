Altının gramı yüzde 1 yükseldi, 146 TL oldu
Piyasalar sallanıyor. Uçuşa geçen dolar ve euro fiyatlarına Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Altının gram fiyatı ise 146 TL'ye yükseldi.
Gram altındaki yükseliş Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının rekor seviyeye çıkmasına neden oldu.
Serbest piyasada altının gramı, dün gün içinde uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 151,6 lirayı gördü. Gram altındaki yükseliş, Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını fiyatının bir lirayı aşarak rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dün likiditeyi sıkılaştırma adımı sonrasında dolar/TL'nin gerilemesiyle düşüşe geçen gram altın, günü yüzde 2,4 azalışla 144,7 liradan tamamladı.
Haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, saat 11.30 itibarıyla yüzde 1 artışla 146 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise hafta boyunca sürdürdüğü yükselişin ardından bugün yatay bir seyir izleyerek şu dakikalarda 1.197 dolardan işlem görüyor.AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatındaki düşüşlerin kısa vadede 140 lira seviyesine kadar devam edebileceğini belirterek, bugün altının gram fiyatının 144-146 bandı, altının ons fiyatının ise 1.190-1.200 dolar arasında işlem görebileceği öngörüsünde bulundu.
DİĞER HABERLER
Bakan: TL değer kazanacak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, dolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Dolar, Merkez'in kararıyla geriledi
Dolar dün tarihi zirvesini gördü, faizlerin de fırlamasıyla gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti.
Kasım ayı cari açık beklentilerin altında!
Kasım ayı cari işlemler açığı 2 milyar 270 milyon olarak gerçekleşti.
Dolar 3,80'ş gördü
Dolar gece yarısı yükseldi. Oynak bir kur haline gelen dolarda rekor üstüne rekor kırılıyor.