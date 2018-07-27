Altınordu-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği Altınordu-Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 21.00'de TRT1 ekranlarından izlenebilecek.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Altınordu ile dostluk maçı yapacak. Barış Alıcı ve Berke Özer gibi iki önemli yıldız adayını Altınordu'dan kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu iki genç yıldızın sahada olması bekleniyor.
Cocu yönetiminde çıktığı 4 hazırlık maçında sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak. Yakın zamanda Barış Alıcı ve Berke Özer gibi iki genç yeteneği Altınordu'dan kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu iki genç oyuncu içinde özel bir karşılaşma olacak. Cocu'lu Fenerbahçe daha önce çıktığı Fulham maçını kazanmış, İstanbulspor ve Feyenoord ile berabere kalmış Lozan takımına ise 2-1 mağlup olmuştu.
Muhtemel 11'ler...
Altınordu: Erce, Kerim Alıcı, Seydi, Yusuf Acer, Berkay, Oğulcan, Enis, Alican, Anıl, Kemal
Fenerbahçe: Berke, Isla, Neusdater, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Eljif, Barış, Valbuena, Giuliano
Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı hazırlık maçları
İstanbulspor 1-1 Fenerbahçe
Lausanne 2-1 Fenerbahçe
Fulham 0-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-3 Feyenoord
FANATİK
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