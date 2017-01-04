Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Giriş : 04.01.2017 / 13:16:00

04.01.2017 / 13:16:00 Güncelleme : 04.01.2017 / 13:17:36

Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.