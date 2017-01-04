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Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı.15079
  • Giriş : 04.01.2017 / 13:16:00
  • Güncelleme : 04.01.2017 / 13:17:36

Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.

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Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir fotoğraf sergisinde yaptığı konuşma sırasında Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Mert Altıntaş'ın cenazesini teslim almaya gelen olmadı.

Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin alınması teslim alınması için son gün olduğu belirtildi. Ailenin bugün de cenazeyi teslim almaması durumunda Altıntaş kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor.

Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

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