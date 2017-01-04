Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı
Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir fotoğraf sergisinde yaptığı konuşma sırasında Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Mert Altıntaş'ın cenazesini teslim almaya gelen olmadı.
Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin alınması teslim alınması için son gün olduğu belirtildi. Ailenin bugün de cenazeyi teslim almaması durumunda Altıntaş kimsesizler mezarlığına gömülecek.
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.
Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor.
Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.
DİĞER HABERLER
Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!
İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan
Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı
Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de
Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı
15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi
Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman'da operasyon düzenlendi.
TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oluyor
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni başkanı belli oluyor.