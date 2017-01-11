Amaç-Tabanlı Ağ Güvenliğinin temelini atıldı
Fortinet, Security Fabric görünürlüğünü ve otomasyon kabiliyetini güvenlik cihazlarını, ağları ve güvenlik operasyonları merkezlerini kapsayacak şekilde genişletti.
Yüksek performanslı siber güvenlik çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet® (NASDAQ: FTNT), kendi konfigürasyonunu yapan, kendini yöneten ve kendini düzelten, geleceğin Amaç-Tabanlı Ağ Güvenliğini sunan gelişmiş ürünlerini duyurdu. Security Fabric içerisinde yer alan son inovasyonlar arasında Fortinet'in yeni Güvenlik Operasyon Çözümü'nün (Security Operations Solution) yanında dünyanın en gelişmiş güvenlik işletim sistemi FortiOS 5.6 sürümü de bulunuyor.
Joe Skorupa ve Andrew Lerner'ın son raporuna göre “Amaç-tabanlı ağ güvenliğinin kullanımı, dijital iş dönüşümün ağ çevikliği, güvenilirliği ve bulunabilirliğini artırmak için ihtiyaç duyduğu şartların etkisi ile yaygınlaşıyor. Ağların artan karmaşık yapısı, tasarım/kurulum/yönetim görevleri konusunda kalifiye kişi eksikliği ile bir araya gelerek altyapı ve operasyon (I&O) liderleri üzerinde, altyapının davranışına zamanında, tutarlı ve kanıtlanmış yöntemlerle yanıt verecek iş şartlarının daha iyi belirlenmesi için baskı yaratıyor.”1
Fortinet'in vizyonu, amaç-tabanlı ağ teknolojilerini tamamlayacak şekilde, Fortinet Security Fabric yapısını, iş şartlarını senkronize edilmiş ağ güvenlik aksiyonlarına insan müdahalesine ihtiyaç olmaksızın otomatik olarak çevirmeyi mümkün kılacak Amaç-Tabanlı Ağ Güvenliği sunmak. Bu sayede kurumlar, kompleks yapıları basitleştirerek ve operasyonel yükleri azaltarak daha gelişmiş güvenlik mimarilerini özgürce tasarlayabilecek. Böylece tüm saldırılara karşı optimum güvenliği sürekli şekilde sağlayacak kapasitede, kendine yeten teknolojik altyapıların tam olarak hayata geçirilmesinin de yolu açılıyor.
Fortinet'in amiral gemisi işletim sistemine gelen yenilikler Güvenlik Operasyonları Çözümü ile bir araya gelerek benzersiz bir vizyon ortaya koyuyor ve son cihazlardan buluta kadar kurumların tüm altyapıları genelinde otomatik yetenekler sağlıyor. Bu birleşik yetenekler aynı zamanda Fortinet Security Fabric alanında devam eden inovasyonu yansıtırken diğer yandan geleceğin gelişmiş Amaç-Tabanlı Ağ Güvenliği için bir yapı da sunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Fortinet Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ken Xie, “Günümüzün dijital ekonomisinin talepleri; tasarım, kurulum, yönetim ve en önemlisi güvenlik alanında yüksek yeteneğe sahip kompleks ağlara ihtiyacı da arttırıyor. Günümüzün özel amaçlı ürünleri ve platform güvenlik çözümleri, bu ihtiyaçları karşılayacak geniş çözüm, işlem performansı veya gelişmiş otomasyonu sunacak kapasitede değil. Gerçek olan şu ki, güvenliğe yönelik geleneksel yaklaşım hızla sürdürülemez duruma geliyor. Fortinet Security Fabric; bu sorunları çözecek geniş, güçlü ve otomatik güvenlik çözümleri sunuyor. Böylelikle, geleceğin işletmelerini korumak için kritik hale gelecek kendi kendine yeten Amaç-Tabanlı Ağ Güvenliğinin altyapısını atıyor.” dedi.
FortiOS, Security Fabric'in yeteneklerini cihaz ve uygulama genelinde arttırıyor
FortiOS 5.6 sürümü; evrensel ve merkezi yetenekleri, geleneksel güvenlik platformlarının veya özel amaçlı ürünlerin sunduğundan çok daha öte bir şekilde sunan birçok teknolojik inovasyon ile birlikte geliyor. FortiOS 5.6, anlık görünürlükle tam bir BT farkındalığını tek ekranlı panel üzerinden bütün güvenlik bileşenlerine getiriyor ve Fabric uyumlu ortak çözümler ile entegre için açık API'ler (Uygulama Program Arayüzü) sunuyor. Fortinet'in Kablosuz Erişim Noktalarında, Switch'lerinde ve Sandbox'larında görüş arttırılıyor ve böylelikle ağ bileşenleri üzerinden gelişmiş yönetim, tamamen merkezi kontrol ve gelişmiş tehdit korumaları sunuluyor. Yenilenmiş kullanıcı arayüzü (UI) BT farkındalığını hızlı bir şekilde güvenlik aksiyonuna dönüştürecek şekilde tasarlandı. Denetim, giriş kaydı ve raporlama için tasarlanmış yeni ağ topoloji görselleştirmeleri ve geliştirilmiş interaktif görünüm sayesinde BT takımları kolayca ağlarını gerçek zamanlı değiştirebiliyor. FortiOS 5.6, ağ etkinliğini ve uyumunu artırmak için proaktif güvenlik tavsiyelerinde bulunuyor. Fortinet Security Fabric'in temel teknolojilerinden biri olan FortiOS 5.6, global olarak dağınık yapıdaki işletmelere yönelik saldırıları segmente etmek ve önlemek amacıyla IoT'tan buluta ve fiziksel, sanal, hibrit ortamlara kadar ölçeklendirilebiliyor.
Güvenlik Operasyonları Çözümü; ağ ve güvenlik operasyonlarını birleştirerek uçtan uca Security Fabric görünürlüğü sunuyor
Fortinet Güvenlik Operasyonları Çözümü, Fortinet Security Fabric içerisinde ağ ve güvenlik operasyonlarını birleştirerek BT ve güvenlik liderlerine, teknoloji altyapılarını güçlendirecek bilgiler sunuyor. Güvenlik Operasyonları; bağımsız veya bireysel organizasyonların ihtiyaçlarına göre kurulabilen FortiSIEM, FortiAnalyzer ve FortiManager çözümlerinden oluşuyor.
Hepsi bir arada NOC ve SOC çözümü olan FortiSIEM, gerçek zamanlı bir şekilde otomatik güvenliğin, görünürlüğün, performansın ve kullanılabilirliğin izlenmesini sağlıyor. FortiSIEM, Fortinet Security Fabric'ten gelen istihbaratı ve buna ek olarak switch ve sunucular ile masaüstü ve IoT cihazların da dahil olduğu binlerce BT varlığından gelen verileri tek ekran üzerinden derleme ve korelasyon yapma kabiliyetine de sahip.
FortiSIEM ayrıca kurumların tüm teknoloji ayak izleri genelinde var olan fiziksel ve sanal varlıklar genelinde, Fortinet Security Fabric'in gelişmiş analiz ve uyum kabiliyetini genişletmek amacıyla, harici tehdit istihbarat beslemelerini ve etkinlik loglarını da destekliyor.
Araştırma şirketi Gartner'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:
“Amaç-tabanlı ağ güvenliğinin kullanımı, dijital iş dönüşümün ağ çevikliği, güvenilirliği ve bulunabilirliğini artırmak için ihtiyaç duyduğu şartların etkisi ile yaygınlaşıyor. Ağların artan karmaşık yapısı, tasarım/kurulum/yönetim görevleri konusunda kalifiye kişi eksikliği ile bir araya gelerek altyapı ve operasyon (I&O) liderleri üzerinde, altyapının davranışına zamanında, tutarlı ve kanıtlanmış yöntemlerle yanıt verecek iş şartlarının daha iyi belirlenmesi için baskı yaratıyor. Diğer yaklaşımların aksine amaç-tabanlı ağ algoritmik olarak kurulumdan önce konfigürasyonun ‘doğruluğunu' kanıtlıyor ve ağın faaliyetini sürekli izliyor. Eğer tasarımın amacını artık karşılamayan bir durum tespit ederse operasyonları uyarıyor ve eğer mümkün ise doğruluğu yeniden tesis etmek için düzenleyici aksiyonlar alıyor. Amaç-tabanlı ağ çözümleri, oldukça gelişmiş ağ tasarımları ve operasyonları vadediyor. Günümüzün kurumsal ağlarında ortamı tam olarak anlayabilmek için ağ mimarilerinin kabiliyetine ve destekledikleri uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan tasarımları geliştirme yeteneklerine bağımlı durumdayız. Ancak işlem ortamları büyüdükçe, daha kompleks ve dinamik bir hal aldıkça, mimari yapının tasarım ve kurulumun doğruluğunu sağlamak için ‘en iyi tahminden' öte bir başarı sergilemesi de imkansızlaşıyor. Bu da daha önce planlanmamış sonuçlara ve çözümü uzun süren zorluklara neden oluyor.”
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