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Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü!

Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü!.18218
  • Giriş : 01.04.2018 / 12:14:00

Terör örgütü PKK'ya yönelik Osmaniye'de operasyon düzenlendi.

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Osmaniye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen  operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi.  Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.   

Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait  silah ve roketatarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.

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