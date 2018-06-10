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Amasya'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı var

Amasya'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı var.17085
  • Giriş : 10.06.2018 / 13:08:00

Amasya'da hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

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Amasya'da hafif ticari araç ile yol kenarında duran TIR'ın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan sanayi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ’dan, memleketleri Amasya’nın Sarıalan köyüne gitmek için yola çıktığı belirtilen Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yol kenarında park halindeki 50 FN 412 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki aynı aileden Rıza (21), Arife (21) ve Fatma (18) Kara olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Satılmış Kara (40) ile Nurdane (40), Hasan (24), Cennet (13), Saniye (12) ve Müjgan (20) Kara da yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa devlet hastanelerine götürülüp, tedaviye alındı. 3 kişinin cansız bedeni ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HÜRRİYET

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