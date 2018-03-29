Amasya'da korkutan deprem
Amasya'da bu sabah meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmazken, konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü saat 06.17'de Amasya'da meydana gelen depremin merkez üssünün Merzifon Esentepe köyü olduğunu açıkladı.
İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 1.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
TRT
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