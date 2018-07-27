Amber Heard'den Johnny Depp'e cevap
Olaylı evliliğin ardından zaman geçmesine rağmen sular durulmadı. Güzel oyuncu Amber Heard'den eski eşi Johnny Depp'in dövme hamlesine sert bir yanıt geldi.
Johnny Depp ve aktris Amber Heard, 2016 yılının mayıs ayında olaylı bir şekilde boşanarak bir buçuk yıllık ilişkilerine son vermişlerdi.Heard, 55 yaşındaki aktörden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirtmiş ve paylaştığı fotoğraflar kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.
Depp, 31 yaşındaki aktrisin lakabı olan “SLIM” (İnce, zarif) sözcüğünü evlenmeden sağ eline dövme olarak yaptırmış, ancak boşanma sürecinde bu dövmeyi “SCUM” (Pislik) olarak değiştirmişti.
Geçtiğimiz ay, Heard ile boşanmasının ardından ilk kez konuşmasıyla gündeme gelen aktörün, bu sırada söz konusu dövmeyi “SCAM” (Aldatmaca) olarak güncellediği gözlemlenmişti.
Heard ise Depp’in dövmeli yorumlarına, Instagram hesabından iki elini yumruk yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak karşılık verdi. Güzel yıldız, paylaşımına “Benim mürekkebe ihtiyacım yok” notunu düştü.
TRT
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