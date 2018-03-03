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Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var.19856
  • Giriş : 03.03.2018 / 17:28:00

Iğdır'dan Kars'a hasta götüren ambulansın kaza yaptığı öğrenildi.

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Iğdır'dan Kars'a hasta götüren ambulans, otomobille çarpıştı. N.A. yönetimindeki 76 AF 395 plakalı ambulansın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans ve otomobilin içinde bulunan 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden 112 ekipleri yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırırken, otomobilin içinde bulunan A.C. ve Y.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRT

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