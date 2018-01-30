Amedsporlu Deniz Naki'ye tarihi ceza geldi
Amedspor'da top koşturan Deniz Naki için karar çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, Naki'ye 3 yıl 6 ay men cazası ve 273 bin TL para cezası verdi. Naki, bu kararın ardından artık Türkiye'de Futbol oynayamayacak.
FANATİK
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