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Amedsporlu Deniz Naki'ye tarihi ceza geldi

Amedsporlu Deniz Naki'ye tarihi ceza geldi.22401
  • Giriş : 30.01.2018 / 16:31:00

Amedspor'da forma giyen Deniz Naki'ye tarihi bir ceza geldi.

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Amedspor'da top koşturan Deniz Naki için karar çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, Naki'ye 3 yıl 6 ay men cazası ve 273 bin TL para cezası verdi. Naki, bu kararın ardından artık Türkiye'de Futbol oynayamayacak.

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