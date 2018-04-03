Amerika 2 bin asker gönderiyor
Rusya'da gelen 'Suriye'den çekil' açıklamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri bölgeye asker göndermeye devam ediyor. Pentagon ve Beyaz Saray Suriye'ye 2 bin asker göndermeyi görüşüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin 'çok yakın zamanda' Suriye'den tamamen çekileceğini söylerken, CNN'den ilginç bir iddia geldi.
CNN'de Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın imzasıyla yayınlanan ve ABD ordusundan kaynaklara dayandırılan haberde, Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yönetiminin Suriye'ye ek asker göndermeyi tartıştığı belirtildi.
Haberde, bugün toplanacak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenme planını ve Suriye'ye 2000 asker daha göndermeyi gündemine alacağı belirtildi.
Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının, yeni askeri birliklerin gönderilmesi planını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. CNN'e konuşan kaynaklar, planın ülkede mevcut bulunan ABD askerlerinin korunmasına odaklandığını belirtti.
TRT
DİĞER HABERLER
Çipras'tan Türkiye'yi kışkırtacak açıklama
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'yi kışkırtacak bir açıklama geldi.
İran'da yangın: 11 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde büyük bir yangın çıktı.
ABD ısrar ediyor: S-400 almayın
Washington yönetiminin Ankara'ya "Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçin" baskısını sürdürdüğü öğrenildi.
ABD bayrağı böyle indirildi!
Rusya'nın kapatma kararı almasının ardından ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki bayrak indi
Putin ve Ruhani Ankara'ya geliyor!
Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Salı günü Ankara'ya gelecek.
Netanyahu'dan bir skandal daha!
İsrail Başbakanı Netanyahu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.