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Amerika 2 bin asker gönderiyor

Amerika 2 bin asker gönderiyor.24514
  • Giriş : 03.04.2018 / 10:50:00

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye 2 bin asker gönderiyor.

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Rusya'da gelen 'Suriye'den çekil' açıklamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri bölgeye asker göndermeye devam ediyor. Pentagon ve Beyaz Saray Suriye'ye 2 bin asker göndermeyi görüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin 'çok yakın zamanda' Suriye'den tamamen çekileceğini söylerken, CNN'den ilginç bir iddia geldi.

CNN'de Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın imzasıyla yayınlanan ve ABD ordusundan kaynaklara dayandırılan haberde, Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yönetiminin Suriye'ye ek asker göndermeyi tartıştığı belirtildi.

Haberde, bugün toplanacak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenme planını ve Suriye'ye 2000 asker daha göndermeyi gündemine alacağı belirtildi.

Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının, yeni askeri birliklerin gönderilmesi planını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. CNN'e konuşan kaynaklar, planın ülkede mevcut bulunan ABD askerlerinin korunmasına odaklandığını belirtti.

TRT

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