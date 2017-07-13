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Amerika'da 15 Temmuz afişine yasak

Amerika'da 15 Temmuz afişine yasak.21111
  • Giriş : 13.07.2017 / 08:06:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Temmuz afişine yasak geldi.

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Darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'nin tüm ısrarlarına rağmen iade etmeyen ABD skandal bir karar imza attı. Washington Bölge Metro İşletmeleri, tramvay ve metro duraklarında panolara 15 Temmuz ile ilgili ilanların asılmasına izin vermedi.

ABD'de başkent Washington Bölgesi Metro  İşletmelerinin, tramvay ve metro duraklarındaki panolarda, Müstakil Sanayici ve  İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe  girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının asılmasına izin vermediği ortaya  çıktı.

MÜSİAD ABD Şubesince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz  darbe girişimini konu alan ilanlar hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Şube Başkanı Mustafa Tuncer imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere  yer verildi: "Amerika'da darbe girişimine ilk tepki veren kurumların başında olan  ve darbe teşebbüsünün ilk saatlerinden itibaren milli iradenin yanında yer  aldığını beyan eden MÜSİAD ABD, bilgilendirme ilanları yayınlama konusunda bazı  aracı Reklam kuruluşları ile anlaşma sağladı. MÜSİAD ABD, tüm panolar için  hazırlamış olduğu içerikleri takdim ettiği sırada metro istasyonları  işletmelerinden olumsuz yanıt aldık. Anlaşma olmasına rağmen kendilerince  'politik' olduğunu düşündükleri için iznimizi tek taraflı iptal ettiler."

Açıklamada, "demokrasi ve özgürlüğün beşiği ABD'de uygulanan bu  ambargonun asla kabul edilemeyeceği" vurgulandı.   Afişlerde de belirtildiği gibi bunun bir iç politika meselesi değil,  uluslararası büyük bir sorun olduğuna değinilen açıklamada, "Dayanışma ile  üstesinden gelinecek meselelerin sebepsizce engellenmesi bizleri farklı yönlerde  düşünmeye sevk etmiştir. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen makamların uyguladığı  bu engellemeler bizleri demokrasi için verilen mücadeleyi anlatmaktan asla  vazgeçirmeyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu. MÜSİAD tarafından geçen hafta yapılan yazılı açıklamada ise derneğin  yurt dışında bulunan şubeleri ve temsilcilikleri tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz  darbe girişimine ilişkin programlar gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Açıklamada, darbe girişimiyle ilgili konferanslar tertip edileceği ve  camilerde şehitler için mevlit okutulacağı belirtilerek, yapılacak görüşmelerde  darbe girişiminin anlatılacağı, gazete ve televizyonlarda bu olayları kınayan  ilanlar verileceği kaydedilmişti.

TRT

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