Amerika'da 2017 yılının ilk idamı gerçekleşti
Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucu tartışması yüzünden 2 kişiyi öldüren 48 yaşındaki Chiristopher Wilkins 2017 yılının ilk idam edilen ismi oldu.
2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 kişi idam edilmişti. 2017'nin ilk idamı ise zehirli iğne ile gerçekleştirildi.
İdam kararını temyiz eden Wilkins’in avukatı Hilary Sheard, idama üç saat kala temyizin geri çevrildiğini söyledi.
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