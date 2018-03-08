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Amerika'da elektrikli sandalye ile infaza onay

Amerika'da elektrikli sandalye ile infaza onay.14308
  • Giriş : 08.03.2018 / 12:23:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli sandalye ile infaza onay verildi.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde senato kararını verdi. İdam cezası mahkumların zehirli iğne sunulmadan elektrikli sandalye ile infaz edilmesine karar verildi.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerine insan hakları dersi vermeye çalışan ABD'nin aldığı bu karar şok etkisi yaşattı.

Eyalet senatosu, idam mahkumlarına zehirli iğne ile elektrikli sandalye arasında seçim yapma şansı veren 1995 tarihli yasanın değiştirilerek elektrikli sandalyeyle infazın zorunlu hale getirilmesi yönündeki öneriyi 12'ye karşı 26 oyla kabul etti.

Eyalette, zehirli iğneyle infaz için kullanılan ilaçların kullanım süresi dolduğundan ve yeni ilaç tedarik edilemediğinden 2011 yılından bu yana idam cezası uygulanamıyordu. Eczaneler ve ilaç firmaları, tıbbi ilaçların ölüm cezası için kullanılmasına yönelik etik kaygılar nedeniyle veya adlarının idam cezasıyla anılmasını istemedikleri için eyalet yönetimine ilaç satmayı reddediyordu.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi adlı sivil toplum örgütünün verilerine göre, Güney Carolina, ABD'de elektrikli sandalye ile idama izin veren 9 eyaletten biri. Eyalette 35 mahkum, idam edilmeyi bekliyor. Mahkumların tamamı, zehirli iğneyle infaz edilmeyi tercih etmişti.

Eyalette infaz tercihinin kabul edilmesinden bu yana 39 kişi idam edildi. Bunlardan yalnızca 3'ü elektrikli sandalyeyle infaz edilmeyi tercih etmişti.

ABD'de elektrikli sandalyeyle idamın, insani bir infaz metodu olup olmadığı ve anayasaya uygunluğuna konusunda tartışmalar devam ediyor. Ülkede 2000'den bu yana idam edilen 871 mahkumdan yalnızca 14'ü elektrikli sandalyeyle infaz edilmişti. Elektrikli sandalyeyle son infaz, 2013'ün ocak ayında Virginia eyaletinde infaz edilmişti.

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