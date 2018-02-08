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Amerika'da feci kaza! Tren ikiye bölündü

Amerika'da feci kaza! Tren ikiye bölündü.23648
  • Giriş : 08.02.2018 / 10:07:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin dün sabah Washington'dan Boston'a harelet eden Acela Express ait Acela Evpress yolcu treni kaza yaptı. Olay sırasnda trenin ikiye bölündüğü gözlendi.

New York Post’un aktardığına göre, Washington’dan Boston’a giden ve 200 kilometreden fazla hızla seyreden bir yolcu treni Maryland eyaletinde ikiye bölündü.

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayın sebebinin trendeki teknik bir arıza olduğu aktarıldı. Kaza sırasında trende 52 yolcu vardı. Ancak trenin vagonların birleştiği körük bölgesinden bölündüğü kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir kaynak “Kaza sırasında birileri diğer vagona geçmeye çalışıp ölebilirdi” dedi.

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