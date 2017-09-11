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Amerika'da futbol partisinde katliam!

Amerika'da futbol partisinde katliam!.12987
  • Giriş : 11.09.2017 / 08:36:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texax eyaletinde bir evde katliam yaşandı.

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Teksas eylatine bağlı Plano kentinde silahlı saldırı yaşandı. Evde Amerikan Futbol Ligi maçı izlemek için toplanan 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin baskın yaptığı evde polislerle çatışmaya giren saldırgan öldürüldü. Saldırganın öldürüldüğü evde Amerikan Futbol Ligi maçının izlendiği öğrenildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Plano kentinde West Spring Creek Parkway bölgesinde tek katlı bir evde Amerikan Futbol Ligi takımlarından Dallas Kovboyları'nın maçını izleme partisinde, kimliği açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle evdekilere kurşun yağdırdı. Çevre evde yaşayanlar silah sesleri üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polisler, ev içinde cansız bedenler ve saldırganla karşılaştı. Elinde silahıyla polislerle çatışmaya giren saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Futbol maçı partisinde saldırganla birlikte toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

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