Facebook Twitter Rss

Amerika'da gripten ölenlerin sayısı 16 oldu

Amerika'da gripten ölenlerin sayısı 16 oldu.15492
  • Giriş : 03.02.2018 / 13:56:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde gripten ölenlerin sayısı 16 oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Dondurucu soğuklarla mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'nde gripten ölenlerin sayısı 16 oldu. Ülkede son 4 ay içerisinde gripten hayatını kaybedenlerin sayısı 53 olarak açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, mevsim nedeniyle H3N2’nin olma olasılığının çok yüksek olduğu duyuruldu. H3N2 virüsünün daha komplikasyonlara, hastaneye yatış ve ölümlere neden olduğu bilinen kötü huylu ve bulaşıcı bir virüs olduğu belirtildi. Ekim ayından bu yana hastanelerde buna bağlı hasta sayısının her gün arttığı belirtilirken, ülke genelinde 49 eyalette grip tedavisi gören 16 hastanın daha ölümüyle sonuçlandığı açıklandı. Doktorlar, en son yapılan izleme verilerine göre grip hastalığının bu yılki mevsiminde son yıllara göre en kötü ve en yüksek durumun yaşandığını, ülkenin genelinde yaygın olarak arttığını duyurdu. Öte yandan uzmanlar, grip virüsü aşı ve testlerinin yeterli derecede yapılması gerektiğini belirtiyor.

TRT

İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor

Acil servislerde yeni dönem

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Türk vatandaşlarına vize muafiyeti!

Türk vatandaşlarına vize muafiyeti!

Özbekistan, Türkiye vatandaşları ile ilgili önemli bir karar aldı.

İran'dan Türkiye için flaş açıklama

İran'dan Türkiye için flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

 

Başörtüsünü çıkaranlar gözaltına alındı

Başörtüsünü çıkaranlar gözaltına alındı

İran'da başörtüsünü protesto eden 29 kişi gözaltına alındı.

Libya'da göçmen botu battı, 90 kişi öldü

Libya'da göçmen botu battı, 90 kişi öldü

Libya açıklarında 90'dan fazla gömeni taşıyan bot alabora oldu.

 

ABD o ismi terör listesine aldı

ABD o ismi terör listesine aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Hamas lideri Haniye'yi terör listesine aldı.

Almanya'dan flaş Kudüs kararı!

Almanya'dan flaş Kudüs kararı!

Alman hükümetinden Kudüs ile ilgili önemli bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya